Industriali e Toti chiedono a Salvini firma per la Gronda

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Il presidente della Regione Giovanni Toti e gli industriali di Genova chiedono la svolta sul progetto della Gronda, il raddoppio della A10 nel ponenete della città. Con Matteo Salvini ministro delle infrastrutture auspicano che venga quanto prima firmato l'atto per l'apertura dei cantieri.

"Mi aspetto che il ministro Salvini firmi il via libera ai cantieri della Gronda autostradale di Genova nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni", ha detto Totii a Tg1 Mattina su Rai1. Gli fa eco il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso. "Forse, sia per la diversa composizione del governo, sia per le persone che adesso si occuperanno delle infrastrutture - dice a un evento organizzato dal Sole24 Ore - finalmente questa opera fondamentale per contribuire ad abbattere il nostro isolamento potrà partire". (ANSA).