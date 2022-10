Guasto informatico blocca Consiglio regionale Liguria

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - A causa di un problema tecnico alla rete informatica il Consiglio regionale della Liguria convocato stamani alle 10 a Genova non ha potuto iniziare i lavori. "Non funziona nulla, c'è un problema generale di rete, i tecnici sono al lavoro per risolverlo", ha riferito il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei prima di convocare una conferenza dei capigruppo sul tema alle 11.30 e di ventilare la possibilità che i consiglieri regionali votino per alzata di mano dalle 14.

Il regolamento dell'assemblea prevede che i lavori del Consiglio regionale siano trasmessi in diretta streaming attraverso il sito dell'ente e l'emittente tv locale Telenord, ma da quanto riferiscono i tecnici anche lo streaming non funziona. (ANSA).