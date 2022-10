Formazione: 435 mln fondi Ue investiti in Liguria entro 2027

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Per lo sviluppo della formazione la Regione Liguria investirà 435 milioni nel nuovo settennato di programmazione dei fondi europei, in crescita del 23% rispetto ai 354 milioni di euro del settennato precedente. Lo prevede il programma regionale del Fondo sociale europeo dal 2021 al 2027 approvato dal Consiglio regionale della Liguria con il voto favorevole della maggioranza di centrodestra e l'astensione delle opposizioni (Pd-Articolo Uno, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa).

La Liguria è tra le prime Regioni in Italia a dare il via libera al nuovo piano sulla formazione, solo quattro giorni dopo la formale approvazione dell'accordo di partenariato tra Italia e Commissione Europea, che regola la gestione di tutti i fondi strutturali.

"Nel complesso il programma regionale dell'FSE consentirà una pluralità di azioni ad ampio spettro - spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il neo assessore alla Formazione Marco Scajola - che interessano i temi dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione, dell'occupazione giovanile, dell'inclusione sociale". (ANSA).