Covid: boom di nuovi casi e guariti così i positivi calano

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - Impennata di nuovi casi covid in Liguria, accompagnata da un boom di guarigioni. Ciò ha fatto sì che il numero dei positivi calasse. I nuovi casi sono 1352, i guariti 1768. I positivi sono 13244, 419 in meno. I nuovi casi sono emersi a fronte di 8533 tamponi, 1374 molecolari e 7159 test antigenici. Il tasso di positività è al 15,8%, mentre a livello nazionale è al 16,3%. I nuovi positivi sono 618 nell'area di Genova, 230 nello Spezzino, 194 nel Savonese, 174 nell'Imperiese, 135 nel Tigullio e 1 non è residente in regione.

In lieve calo anche il numero degli ospedalizzati: sono 255 (10 in terapia intensiva, erano 11), 3 in meno. Ci sono stati tre decessi, tutti all'ospedale di Sanremo. I morti da inizio pandemia sono 5616. In isolamento domiciliare ci sono 8719 persone, 302 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1613 dosi di vaccino (ANSA).