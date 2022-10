Auto si ribalta in A12, coinvolto l'assessore Giampedrone

(ANSA) - GENOVA, 25 OTT - L'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone è stato marginalmente coinvolto in un incidente stradale lungo l'autostrada A12 all'altezza del casello di Rapallo. Giampedrone sta bene e non ha riportato ferite. Lo si apprende a margine dei lavori del Consiglio regionale della Liguria a Genova, dove l'assessore si stava recando proveniente dalla Spezia. Secondo quanto appreso, l'auto dell'assessore ha urtato il guardrail dell'autostrada A12 per evitare l'impatto con un'automobile ribaltata lungo la carreggiata guidata da una donna che è stata ricoverata in codice giallo al pronto soccorso. Sul tratto si sono registrati rallentamenti. (ANSA).