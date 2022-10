Toti, cavalli selvaggi trasferiti in quota parco dell'Aveto

"I sette cavalli saranno riaccompagnati tra poco in quota nel parco dell'Aveto sopra i mille metri perché si ricongiungano ai gruppi di cavalli che meno impattano sulla vita dei cittadini". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti al termine della riunione tenuta in Regione con gli enti interessati sul trasferitomenti dei cavalli selvaggi della Val d'Aveto.

"Al contempo abbiamo deciso di lavorare per varare un provvedimento entro metà dicembre che possa gestire la popolazione di cavalli dell'Aveto - ha concluso -, mantenerla in numero equilibrato rispetto al territorio, proteggere i cittadini e valorizzare la biodiversità del territorio".

Gli animalisti hanno attaccato lo striscione 'Stop animal olocausto' sotto il palazzo della Regione. (ANSA).