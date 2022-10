Tar dà ragione a Savona e boccia ricorso Iren-Sat su rifiuti

Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato da Iren e Sat nell'ambito della gara per l'aggiudicazione a Savona del 49% delle quote di Sea-s Srl, per la gestione del nuovo sistema di raccolta differenziata.

Iren e Sat, che avevano partecipato insieme alla gara classificandosi al terzo posto, avevano presentato ricorso contro l'aggiudicazione della newco che gestirà la raccolta rifiuti a una associazione temporanea di imprese composta da Egea, Docks Lanterna e Idealservice. Un ricorso che, nonostante la decisione del Comune di procedere comunque con l'aggiudicazione definitiva, aveva bloccato la transizione del servizio dall'attuale azienda partecipata alla newco.

Il Tribunale amministrativo regionale, presieduto da Giuseppe Caruso, ha giudicato infondati o inammissibili tutti i motivi elencati nel ricorso, condannando anche Iren e Sat a pagare 6000 euro al Comune e a Egea per le spese di giudizio.

Soddisfatto il Comune: "Si mette un punto su questa vicenda che, purtroppo, si è trascinata troppo a lungo - dice il sindaco Marco Russo -. Confidiamo che ora si prenda atto della decisione del Tar e si consenta, finalmente, alla città di svoltare.

Questo, naturalmente, richiede adempimenti procedurali già in corso, ma possiamo dire che oggi è stato compiuto un passo importante. E' una bellissima notizia che conferma la correttezza del lavoro svolto sia dagli uffici sia dalla commissione di gara". (ANSA).