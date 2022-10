Spacciano a 15 e 17 anni, due denunciati

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Due genovesi di 15 e 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri del comando provinciale per spaccio. I due sono stati scoperti nel corso di un servizio straordinario dei militari in tutto il territorio provinciale. Nel primo caso, il minorenne è stato fermato nel quartiere Castelletto. Nel corso del controllo gli sono stati trovati dieci grammi di hashish. Il secondo giovane è stato fermato a Bargagli. Addosso aveva alcuni grammi di fumo mentre in casa gliene sono stati trovati altri 40 già suddivisi in dosi. Per i controlli sono stati impiegati 30 militari che hanno identificato 75 persone: di queste ne sono state arrestate tre.

Si tratta di due senegalesi di 20 anni sorpresi a spacciare crack: uno dei due aveva il reddito di cittadinanza. La terza persona arrestata è un marocchino di 45 anni scoperto rubava una valigia da un pullman Flixbus fermo. (ANSA).