Sicurezza valle del Magra, primo lotto lavori concluso

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - Sopralluogo oggi da parte dell'assessore alla protezione civile regionale Giacomo Giampedrone ai lavori sul torrente Rio Maggio, in località Romito Magra di Arcola, per la messa in sicurezza delle località di Battifollo e Romito. Opere che hanno preso il via nel mese di luglio, per una durata complessiva di due anni.

"Il primo lotto di argini fra le località Battifollo e Romito Magra è finito, il 2 lotto del tratto della foce sul rio Maggio è in corso e a breve partirà il 3 lotto. È già stata messa in sicurezza l'area che va dalla zona del torrente Ressora sino alla strada provinciale della Ripa, quindi anche questi lavori saranno terminati territorio di Arcola sarà finalmente in sicurezza". Ha spiegato l'assessore.

Un'opera del valore di 5,8 milioni di euro stanziati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, attraverso Regione Liguria ma il progetto è molto più ampio.

"Alla fine l'impegno totale sarà di circa 20 milioni di euro che porteranno, con il terzo lotto dei lavori che verrà appaltato a inizio dell'anno prossimo, a risistemare l'argine di Battifollo, fino al cimitero di Romito - ha spiegato Giampedrone-. Una grande opera per la riduzione del rischio idrogeologico particolarmente alto su questi territori.

L'obiettivo finale è la messa in sicurezza del fiume Magra".

(ANSA).