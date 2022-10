Riviera Trasporti, ok Provincia Imperia su approvazione bilancio

(ANSA) - IMPERIA, 24 OTT - La Provincia di Imperia ha dato l'ok stamani al bilancio dell'ente di trasporto pubblico Riviera Trasporti, bilancio che sarà sottoposto all'approvazione dei soci mercoledì 26 ottobre. "Il bilancio dell'Rt presentato a luglio non soddisfaceva, a nostro parere - ha detto il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, a margine della seduta -. Scaricava sulla Provincia e i principali azionisti, il Comune di Sanremo, cifre che abbiamo voluto indagare meglio". Da qui la decisione di rinviare l'approvazione del documento finanziario al prossimo 26 ottobre. "Il bilancio è stato rinviato e modificato e attingendo a riserve patrimoniali e di bilancio, non c'è stato più bisogno di un intervento finanziario di Provincia e Comune di Sanremo e, un buona sostanza, dei cittadini". Il problema della situazione finanziaria di Riviera Trasporti verrà affrontato, invece, a dicembre, quando il tribunale dovrà decidere se accogliere il concordato preventivo. "Siamo fiduciosi - ha aggiunto Scajola - perché secondo i nostri consulenti la formulazione del concordato potrebbe essere accoglibile. Quindi, c'è questo percorso che poi dovranno valutare i creditori, ma è essenziale che venga migliorato il servizio. La Regione deve dare più risorse per il trasporto pubblico della provincia di Imperia, che è la più penalizzata. C'è uno squilibrio tra i fondi per il trasporto dati a Genova, Savona e Spezia e quelli dati a Imperia. Quindi, ci vuole un piano industriale della società - ha concluso -, che modernizzi la linea e renda più economico ed efficiente il servizio. Abbiamo avviato un percorso di risanamento che è ancora lungo". (ANSA).