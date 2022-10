Incidente in Sopraelevata, strada chiusa per oltre un'ora

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - La sopraelevata di Genova è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia dalle 6 alle 7.45 circa per un incidente stradale avvenuto all'altezza dell'uscita di piazza Cavour, verso levante. Un'auto è andata a schiantarsi contro il guardrail e il conducente è rimasto ferito. Soccorso, è stato trasferito in codice rosso al Galliera. All'esame della Polizia locale la dinamica dell'incidente, non si esclude un colpo di sonno. (ANSA).