Genoa business unit: 30 aziende pronte a insediarsi a Genova

(ANSA) - GENOVA, 24 OTT - "Ci sono trenta aziende pronte a rilocalizzarsi o insediarsi a Genova". L' assessore all'urbanistica, demanio marittimo e sviluppo economico del Comune di Genova, Mario Mascia, tira le prime somme dell'attività del Genoa business unit, task force del Comune nata per facilitare imprese e investitori, a margine della presentazione della Seaside edition 2022 dal 26 al 28 ottobre.

Per ora è difficile quantificare la ricaduta, ma in ballo potrebbero esserci centinaia di posti di lavoro. "Si tratta di imprese interessate a logistica, energie rinnovabili, creazione di biogas, logistica digitale e smistamento dati" spiega Mascia.

La task force della Genoa business unit, che ha iniziato a lavorare il 29 luglio, "è una struttura che garantisce un approccio immediato e semplificato a quelle aziende che vogliono insediarsi a Genova, vogliono rilocalizzarsi, oppure a chi vuole offrire i propri edifici e immobili a favore di chi è interessato a investire qui. Le istruttorie aperte ad oggi sono circa trenta, c'è un forte interesse sulla città di Genova da parte degli investitori e delle imprese, anche nell'ambito portuale". (ANSA).