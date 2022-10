Sanremo, vandalizzata a colpi pietra sede sportello sociale Cri

(ANSA) - SANREMO, 23 OTT - Lo sportello sociale della Croce Rossa di Sanremo, nella sede distaccata di corso Imperatrice è stata vandalizzata durante la notte. A esser presa di mira l'aula Camillo Carlo Benso, inaugurata lo scorso 10 settembre e intitolata a un volontario prematuramente scomparso. Ignoti hanno infranto le vetrate e spaccato i marmi all'ingresso con alcune pietre. "Un gesto ignobile che colpisce al cuore doppiamente - ha detto il presidente della Croce Rossa di Sanremo, Ettore Guazzoni - per il gesto oltraggioso nei confronti dell'istituzione e per il fatto che l'aula ospita lo sportello sociale per famiglie in difficoltà dove vengono registrate tutte le attività sociali che Croce Rossa Sanremo".

Sul caso stanno ora indagando i carabinieri. (ANSA).