Fondi Ue: per Liguria 630 mln per sviluppo locale

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - "La Liguria è tra le prime sei regioni in Italia a ricevere dalla Commissione Europea di Bruxelles l'approvazione della programmazione dei fondi Por Fesr 2021-2027". Lo hanno annunciato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

"Questo risultato - ha proseguito Toti - si aggiunge a quello già raggiunto pochi giorni fa per il Fondo Sociale Europeo: anche in questo caso la Liguria è stata tra le prime cinque Regioni italiane a ricevere il via libera della commissione europea alla nuova programmazione 2021-2027".

Saranno 630 milioni i fondi in arrivo: "250 in più rispetto al settennato precedente" che, affermano Toti e Benveduti, verranno utilizzati "per il rilancio e lo sviluppo della produttività del territorio, preservando una continuità sostanziale e concettuale con le iniziative attivate in questi anni molto complessi a supporto del tessuto economico". (ANSA).