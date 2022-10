Crolla controsoffitto all'Ovs di Imperia, tre feriti lievi

(ANSA) - IMPERIA, 22 OTT - Una porzione di controsoffitto del centro commerciale Ovs di Imperia è crollata nella tarda mattinata. Tre clienti sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati portati in pronto soccorso a scopo precauzionale. Secondo quanto finora ricostruito, si tratterebbe di un'area di circa dieci metri quadrati di controsoffitto interessata da alcuni lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118, che hanno messo in sicurezza l'area. Il centro commerciale è stato sgomberato. E' stato effettuato anche un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune.

(ANSA).