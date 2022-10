Cavalli selvaggi catturati: lanciata petizione per liberarli

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - L'associazione Meta Parma ha lanciato una petizione su Change.org per salvare i sette cavalli selvaggi dell'Aveto, chiusi in un recinto per poi essere trasferiti, ed in particolare "Sole" cieca ed incinta. "Sole dovrà diventare mamma e rimanere libera nella sua terra, dove è sempre stata - ha dichiarato Meta Parma -. Questi cavalli stupendi sono parte del cuore dell'Italia, sono una meraviglia della natura, e non è accettabile né normale voler eliminare sempre gli animali liberi. Non è accettabile che una futura mamma come Sole debba rischiare il mattatoio, oltretutto qui si tratta di cavalli speciali, da proteggere e tutelare. I cavalli selvaggi dell'Aveto sono paragonabili ai cavalli selvaggi americani e a quelli della Mongolia, rappresentano in Italia un'unicità e una risorsa naturalistica. Sono cavalli speciali con una storia speciale, vivono nella val d'Aveto da tantissimi anni, e meritano rispetto e protezione. Chiediamo che vengano immediatamente liberati!".

E la petizione in corso ha già raggiunto 351 firme a fronte delle 500 richieste. (ANSA).