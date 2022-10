Calcio: Genoa, contro la Ternana una vittoria da primo posto

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - Una vittoria da primato, a pari merito col Frosinone, quella conquistata in rimonta dal Genoa al Liberati di Terni grazie ad una doppietta nella ripresa di Massimo Coda che ha ribaltato il vantaggio iniziale dei padroni di casa segnato dall'ex di turno Favilli a fine primo tempo.

Sfida spettacolare e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni con occasioni in sequenza soprattutto nella prima frazione con i due portieri Iannarilli e Martinez sempre attenti sulle conclusioni di Aramu e Coda il primo, di Falletti il secondo.

Nel finale di tempo il vantaggio dei padroni di casa al termine di una azione orchestrata dai due ex Cassata e Favilli: sponda di Cassata per Favilli che di testa segna il vantaggio dei rossoverdi.

Al rientro dagli spogliatoi Genoa ancora più aggressivo e Ternana che cala con l'ultima occasione dei rossoverdi al 15', un colpo di testa di Partipilo fuori da buona posizione.

Da quel momento in avanti solo Genoa e Ternana in difficoltà.

Al 31' arriva così il pareggio su rigore, assegnato per un fallo di Iannarilli su Coda, rivisto al Var da Doveri. Con il bomber rosssoblù che dagli undici metri non sbaglia.

E due minuti dopo sempre Coda ha completato la rimonta liberandosi al limite di Sorensen e battendo con un pregevole pallonetto il portiere di casa.

Nel finale curioso episodio con Doveri che ha fischiato la fine in anticipo ed era così costretto a richiamare le squadre per completare la gara facendo giocare ancora un minuto. (ANSA).