Baglioni, al Premio Tenco oltre le 'etichette' musicali

(ANSA) - SANREMO, 22 OTT - Quella di oggi sarò anche la serata di Claudio Baglioni, che arriva alla quarantacinquesima edizione della Rassegna della Canzone d'Autore per ritirare il suo Premio Tenco 2022. Il riconoscimento arriva con qualche giorno d'anticipo sulla partenza del nuovo tour nei teatri, il 'Dodici Note Solo Bis' che prenderà il via da Caserta il 6 novembre. "Pensavo che non sarei più riuscito a venire al Tenco - ha commentato Baglioni - visti i miei 'precedenti' con il Festival di Sanremo ma l'importante è che sia accaduto. In anni rivoluzionari c'è stata troppa fretta di etichettare e di mettere una didascalia alla musica che io e altri facevamo. In alcuni momenti se ne soffre, perché magari si vorrebbe partecipare ad una rivoluzione, anche quando non si è così barricaderi". (ANSA).