Auto urta pensilina e si ribalta, un ferito

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - Una donna è rimasta ferita dopo che la sua auto la scorsa notte, alle 1.30 circa, si è ribaltata mentre percorreva C.so Europa, all'altezza del pronto soccorso di San Martino, scontrando la pensilina del bus.

La conducente è rimasta appesa alle cinture di sicurezza ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, distaccamento Mario Meloncelli, che hanno provveduto a tagliare le cinture e far scivolare la signora sulla barella, per il successivo traporto in ambulanza all'ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale sia per la gestione del traffico sia per gli accertamenti. (ANSA).