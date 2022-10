Ucraina: pacifisti in piazza a Genova contro guerra

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Le bandiere arcobaleno della pace sono tornate a sventolare a Genova in piazza De Ferrari, dove diverse centinaia di persone hanno partecipato al presidio 'Fermate la guerra in Ucraina: negoziato subito' organizzato dalla coalizione 'Europe For Peace'. "Chiediamo l'immediata convocazione di una conferenza internazionale di pace con Ucraina e Russia, che ponga fine alla guerra in Ucraina - spiega lo studente Francesco Devoti -. Chiediamo che l'Italia smetta di inviare armi e di gettare benzina sul fuoco".

In piazza c'erano tra le altre le bandiere dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, dell'Anpi, di Emergency e di Amnesty International, di Rifondazione Comunista, Unione Popolare e Potere al Popolo. Presenti anche esponenti di primo piano del Pd e di Linea Condivisa di Genova.

I manifestanti si sono radunati in cerchio stringendo simbolicamente le bandiere della pace attorno alla fontana di piazza De Ferrari. 'Via le basi Nato e Usa dall'Italia', 'Né con Biden né con Putin, Europa e pace', 'Giù le armi, su i salari, no all'invio di armi in Ucraina': sono alcuni degli striscioni srotolati dai manifestanti. (ANSA).