Torna il festival 'Testimonianze ricerca azioni' con 31 eventi

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Presentata a Palazzo Tursi la XIII edizione del Festival "Testimonianze ricerca azioni" di Teatro Akropolis, in programma dal 2 al 13 novembre in diverse sedi cittadine, con un'anteprima il 26 ottobre. I direttori artistici Clemente Tafuri e Davide Beronio hanno selezionato 31 eventi, con 3 anteprime, 6 prime assolute, 2 prima nazionali e 5 prime regionali. Tra i filoni del festival la danza contemporanea, il teatro performatico, il cinema, il circo contemporaneo e la novità del teatro di figura con l'evento "Invisibili Invincibili. Burattinai e burattini" il 26 ottobre all'Università di Genova. Teatro Akropolis presenta due prime assolute con lo spettacolo "Apocatastasi" e il film dedicato al light designer Gianni Staropoli, quarto lungometraggio del progetto "La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro". Da segnalare infine la giornata dedicata al Butoh, il 5 novembre a Palazzo Ducale, con un'artista come Moeno Wakamatsu, un'eccellenza dalla carriera internazionale. Durante la conferenza stampa l'assessore del Comune di Genova Lorenza Rosso ha sottolineato l'importanza di un festival che non si svolge solo nella sede di Akropolis a Sestri Ponente, ma è disseminato in tutta la città. (ANSA).