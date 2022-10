Terna: controllati 1300 km di rete aerea in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Terna ha concluso in questi giorni il monitoraggio della rete elettrica nella Liguria. In 6 giorni, con l'utilizzo degli elicotteri della flotta aziendale, sono stati ispezionati oltre 1.300 km di linee aeree per un totale di 85 elettrodotti a 60, 150, 220 e 380 kV. Sul monitoraggio e la manutenzione Terna investe ogni anno circa 50 milioni.

L'ispezione aerea consente di analizzare circa 240 km di linee in una sola giornata contro i 15 km delle ispezioni a terra, che restano comunque uno strumento fondamentale per l'individuazione di eventuali anomalie che dall'alto non sono riscontrabili.

L'azienda si è dotata di sette elicotteri equipaggiati con una tecnologia che consente la visualizzazione in tempo reale dei dati. (ANSA).