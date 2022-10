Tatoo Convention, a Genova tre giorni per l'arte sulla pelle

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Tre giorni dedicatii all'arte del disegno sulla pelle con l'inchiostro. È la Tatoo Convention di Genova, in programma da oggi a domenica all'Rds Stadium di Fìumara. Incontri, performance, ospiti che hanno fatto la storia del tatoo. "Ci saranno anche delle gare: una è dedicata al tema guerra e pace - spiega il direttore artistico, Ricky Tatoo, nome d'arte con cui vuole essere identificato - mentre un'altra è stata dedicata ai tatuaggi più pazzi, c'è chi si è tatuato le stringhe ai piedi".

La convention è un'occasione per ribadire la necessità di buone pratiche sanitarie. "La prima cosa è la sicurezza, nel nostro studio noi apriamo il materiale sterile monouso davanti al cliente - spieg Gianca, uno dei tatuatori presenti all covention - perché è fondamentale lavorare con strumenti professionali e in uno spazio asettico", Mentre i giovani tatuatori cercano ispirazioni dai maestri. "E' utile guardare i lavori che i tatuatori hanno fatto e dare spazio alla fantasia individuando le zone del corpo più interessanti da tatuare, perché un tatuaggio è per sempre", dice ancora Gianca. E se la pandemia ha, da un lato, premiato i professionisti in grado di garantire ambienti di lavoro sicuri, dall'altro ha dato un maggiore impulso alla voglia di tatuaggio. "Le persone hanno avuto più tempo per pensare ai disegni che avrebbero voluto sul loro corpo e, quando abbiamo riaperto gli studi, c'è stato un discreto aumento della clientela". (ANSA).