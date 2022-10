Svuota estintori in sale operatorie, chirurgia in tilt a Sarzana

(ANSA) - SARZANA, 21 OTT - Entra di notte nelle quattro sale operatorie dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e scarica sulle attrezzature tre estintori. È un gesto che non ha trovato spiegazioni quello compiuto l'altra notte da un paziente, ma che ha comportato la temporanea sospensione delle attività operatorie. Sono 17 gli interventi saltati e riprogrammati dalla Asl5 della Spezia nei prossimi giorni. L'uomo ieri era stato ricoverato sotto osservazione al pronto soccorso di Sarzana per una crisi stenocardica. Poi l'uomo si è recato in bagno e gli operatori, non vedendolo tornare, hanno forzato la porta, temendo che potesse aver avuto un malore. Invece era fuggito dalla finestra. Sono state le forze dell'ordine a trovarlo nel parcheggio dell'ospedale con ancora in mano un estintore. Il paziente è stato portato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia per accertamenti. Per ripulire le quattro sale operatorie dalla polvere impalpabile degli estintori e per permettere la sterilizzazione ci vorranno almeno 24 ore. Sette interventi si sono svolti nell'ambulatorio chirurgico del blocco operatorio, altri 17 sono stati riprogrammati. (ANSA).