Incidenti stradali cresciuti del 26% a Genova nel 2021

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - Sono stati 4.411 con 25 morti e 5.268 feriti gli incidenti stradali in provincia di Genova nel 2021, in aumento del 26% rispetto ai 3.492 incidenti dell'anno precedente con 32 morti (-22%) e 4.135 feriti (+37%). Lo rileva un'indagine Aci-Istat sull'incidentalità stradale nell'anno di ripartenza dopo la scoperta del vaccino anti covid.

Un incidente su tre è provocato da distrazioni alla guida (tra queste l'uso del telefoninno), che restano la prima causa di sinistro a Genova con il 30,57%, seguite dal mancato rispetto dei segnali con il 19,32%, dalla velocità con il 10,86% e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza con il 9,44%.

Il ritorno dal lavoro è un momento critico e pesa sulla frequenza dei casi: i giorni della settimana e gli orari in cui avvengono più incidenti stradali nel genovesato sono il martedì dalle 14 alle 17 (214 sinistri)e il venerdì dalle 14 alle 17 (202 incidenti). L'orario tra le 14 e le 17 resta il più pericolosoi con 1.251 sinistri rispetto ai 1.157 registrati tra le 10 e le 13, i 772 tra le 7 e le 9, i 743 tra le 18 e le 20.

La maggior parte degli incidenti è avvenuta su strada urbana con 3.824 casi, 278 in autostrada, 148 su altra strada entro l'abitato, 108 lungo strada provinciale, regionale o statale fuori dall'abitato e 53 su altra strada fuori dall'abitato.

(ANSA).