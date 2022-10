Bper: Malacalza chiede risarcimento 539 milioni a Carige

Il gruppo Malacalza chiede a Bper un risarcimento di 539,12 milioni di euro per il danno subito a seguito dell'amministrazione straordinaria di Carige decisa nel gennaio del 2019 dalla Bce. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Bper dopo la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea dello scorso 12 ottobre, con la quale è stato annullata la decisione della Banca Centrale Europea.

Malacalza Investimenti, ha chiesto la condanna di Carige, società controllata al 100% da Bper Banca a titolo di "risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza della delibera di aumento di capitale assunta dall'Assemblea straordinaria di Carige del 20 settembre 2019".

"Carige - spiega il gruppo - in condivisione con Bper Banca ritiene che la richiesta sia assolutamente infondata" e si riserva di agire con "ogni iniziativa necessaria a tutela dei propri diritti e interessi". (ANSA).