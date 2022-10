Blitz antidroga a Imperia, decine di arresti

Operazione antidroga della Polizia di Stato di Imperia con numerosi arresti ed il sequestro di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato di Imperia, attraverso l'impiego di un centinaio di agenti, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Imperia a carico di decine di persone ritenute responsabili , a vario titolo, di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantitativo. Il blitz costituisce l'epilogo di una lunga ed articolata attività di indagine, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha consentito di scardinare una vasta rete di smercio di droga, con ramificazioni in Liguria ed in Piemonte.