Al Gaslini Supereroi acrobati per ultimi murales di Art Project

(ANSA) - GENOVA, 21 OTT - È stata la performance dei "Supereroi acrobatici" che si sono calati dal tetto del padiglione 12 per salutare i piccoli pazienti a siglare la conclusione del "Gaslini Art Project", che con i 10 murales realizzati in 6 mesi da artisti internazionali sul tema del sogno, ha trasformato le mura dell'ospedale pediatrico Gaslini in una galleria d'arte. "Sono passati sei mesi dall'arrivo del primo artista e il sogno si è avverato - ha spiegato Renato Botti, direttore generale del Gaslini - le opere artistiche che di volta in volta stanno cambiando l'aspetto esteriore degli spazi architettonici, trasformati in gigantesche tavolozze, arricchiscono il nostro storico Istituto. Nei prossimi anni l'ospedale sarà al centro di un ambizioso progetto di ristrutturazione e riprogettazione dei suoi spazi esterni ed interni, al quale abbiamo lavorato già dalla stesura del Piano Strategico, che ha visto la partecipazione di molti nostri professionisti tecnici, sanitari e amministrativi".

Il progetto Gaslini Art Project sostenuto dai privati, in attesa di partire con i cantieri del "nuovo Gaslini", ha permesso di dare un segnale di rinnovamento. "Il gioco, oltre ad essere uno strumento che il bambino utilizza per crescere e formare la propria personalità - ha sottolineato l'assessore alla Salute della Regione Liguria, Angelo Gratarola - è anche un potente strumento di cura, una sorta di bolla dove ritrovano i loro super eroi. In fondo si tratta di un sorta di battaglia, quella tra il benessere e la malattia, e dare un volto meno austero e più a misura di bambino al Gaslini è stata un'opera moto importante". (ANSA).