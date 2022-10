Shipping: De Wave, fatturato a 300 mln, nuova sede, assunzioni

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - Il gruppo De Wave, leader europeo nell'allestimento navale, annuncia un'accelerazione nella crescita e un fatturato record. "Quest'anno sfioreremo i 300 milioni di fatturato" ha detto l'amministratore delegato Riccardo Pompili in occasione dell'evento organizzato da ShipMag a Trieste, annunciando anche l'apertura della nuova sede di Genova, che sarà inaugurata fra pochi mesi, e nuove assunzioni.

"Siamo di fronte ad un vero e proprio boom del settore, sia per le nuove costruzioni che per il refitting: proprio per questo abbiamo avviato e stiamo concretizzando un progetto di espansione dal quale usciremo ancora più forti sull'intera filiera". Per quanto riguarda l'impatto dell'inflazione e l'incremento del costo delle materie prime: "Il nostro gruppo è grande e solido - continua Pompili - e sta assorbendo il peso economico di questi fenomeni evitando di far pesare sui fornitori e clienti gli extra costi. Stiamo attuando un effetto diga a protezione dell'intera filiera anche se si pone con sempre maggiore urgenza la necessità del sostegno pubblico per tutto il settore". Il piano di crescita di De Wave prosegue con ulteriori acquisizioni. "Ne abbiamo "al caldo" per il 2023 cinque o sei, di cui certamente due andranno a buon fine - dice all'ANSA l'amministratore delegato del gruppo, Riccardo Pompili -. La prima, anzi, dovrebbe essere questione di una quindicina di giorni: un'azienda non molto grande ma interessantissima per il nostro settore, in una nicchia che non coprivamo. Fa parte della nostra strategia di non acquisire competitors o aziende che comunque sono nel nostro stesso esatto ramo, ma di allargare il range di prodotto: sempre nel pacchetto "hotel" ma attive su cose che noi oggi non facciamo". Per quanto riguarda le assunzioni, si parla di una ventina di persone all'incirca, a Genova, dove è previsto anche il trasferimento nei primi mesi del prossimo anno, della sede dal Wtc dove è oggi, alla nuova darsena, in modo da riunire tutti gli addetti in un unico piano. Le nuove assunzioni si rendono necessarie "perché abbiamo carichi di lavoro importanti nei prossimi anni - spiega Pompili -, prevediamo un aumento ulteriore del fatturato, e soprattutto abbiamo un piano di espansione