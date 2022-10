Libro bianco infrastrutture in Liguria, 6 opere da fare subito

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - Al primo posto c'è la Gronda, seguita dal completamento del raddoppio ferroviario della Genova-Ventimiglia nella tratta Andora-Finale ligure, il potenziamento delle linee merci Savona-Torino e Savona Alessandria, la bretella Carcare-Predosa, il completamento della linea ferroviaria Pontremolese e la nuova diga del porto di Genova. Il Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Liguria, le "opere indifferibili" per il sistema economico ligure, presentato oggi alla Camera di commercio di Genova, ne elenca sei con priorità 1, la massima. "E' fatto in modo che i decisori politici abbiano uno strumento agevole per arrivare alle loro determinazioni. Non esiste solo un problema di infrastrutture fisiche, che è gigantesco, ma anche di infrastrutture immateriali e digitali. Buona parte dell'entroterra, ad esempio, non ha la fibra", sottolinea il presidente della Camera di commercio di Genova, Luigi Attanasio.

"Unioncamere nazionale ha scelto di proporre questo metodo di lavoro in tutta Italia - sottolinea il segretario generale della Camera di commercio di Genova, Maurizio Caviglia -. Ci sono 18 regioni che stanno lavorando e per noi è di particolare interesse che Lombardia e Piemonte siano arrivati quasi alla fine del loro documento perché riteniamo che nel Nord Ovest ci sia una tale quantità di logistica, abitanti, economia, imprese e Pil che possano indicare le priorità che per noi sono collegamenti rapidi per fa sì che il corridoio Genova-Rotterdam diventi concreto e ci consenta di movimentare merci e passeggeri raggiungendo l'area più ricca d'Italia".

Oltre ai sei progetti da realizzare immediatamente, il documento indica per la Liguria altre dieci infrastrutture con priorità 2 e 3: dal completamento dei lavori del Terzo Valico dei Giovi, la riqualificazione della linea Cuneo-Limone-Ventimiglia, la linea ferroviaria Novi Ligure-Tortona all'autoparco del porto di Genova, dagli interventi sulla variante SS1 Aurelia bis, il tunnel della Val Fontanabuona, la variante Armo-Cantanara, la revisione del tracciato della A7 nella tratta Milano-Genova all'adeguamento della statale 28 nell'abitato di Imperia-Aurelia bis e la tangenziale Sanremo-Aurelia bis. (ANSA).