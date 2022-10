Inaugurato Festival Scienza, 300 eventi nel segno del linguaggio

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - "Ci sono tanti linguaggi ma ce n'è uno che portiamo sempre dentro, il linguaggio della matematica, quello che spinge la mia nipotina di sei anni, ad esempio, a prendere un libro di quella materia perché 'gli adulti scrivono le lettere in modo differente ma i numeri li scrivono tutti uguali e io li posso capire'". Lo ha detto il presidente del Comitato Scientifico del Festival della Scienza, Alberto Diaspro, inaugurando nel pomeriggio a Palazzo Ducale la ventesima edizione della rassegna che ha come parola chiave il rapporto tra scienza e linguaggio.

"Una parola che ci farà parlare di linguaggi moderni e antichi - spiega il presidente del Festival Marco Pallavicini - dei linguaggi della scienza, delle persone con le persone, con gli animali, con le macchine. E ai ragazzi che vengono qui spero che rimanga il piacere di imparare giocando, di partecipare a una festa che li appassioni e che li possa avvicinare alla scienza non solo in modo accademico ma anche divertente".

In 13 giorni, il Festival proporrà circa 300 eventi, distribuiti in 49 location tra laboratori, conferenze, mostre e spettacoli con il coinvolgimento di 424 tra scienziati e personalità illustri provenienti da tutto il mondo e 378 enti, associazione, aziende ed editori.

"Abbiamo un numero di eventi da pre pandemia per un festival particolarmente lungo - sottolinea la direttrice del festival, Fulvia Mangili - e i numeri che stiamo iniziando a vedere, quelli delle scuole che hanno prenotato, sono già molto positivi".

Molte le personalità attese tra le quali la matematica ucraina Maryna Viazovska, neovincitrice della Medaglia Fields 2022, premio riservato agli under 40 e considerato "il Nobel della matematica", che è ospite d'onore del festival e sarà a Genova il 25 ottobre. (ANSA).