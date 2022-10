Controlli in locali pubblici Savona: 13 sospensioni di licenze

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - Prevenzione. E' stata questa la parola d'ordine del Questore Alessandra Simone sin dal giorno del suo insediamento anche con particolare attenzione a bar e discoteche nella provincia di Savona e a conferma di questo orientamento, nei primi nove mesi del 2022 il Questore ha firmato 13 provvedimenti di sospensione delle licenze nei confronti di locali che hanno procurato allarme sociale; nel primo semestre del 2021 i provvedimenti erano stati 5.

I provvedimenti sono stati realizzati da personale della Divisione Polizia Amministrativa anche su proposte di Carabinieri e Polizia locale e hanno come unica finalità l'esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, senza implicazioni sanzionatorie nei confronti del titolare del locale.

Con l'obiettivo di rendere più sicura l'estate in Riviera, a cinque discoteche sono state sospese le licenze con la chiusura dai 7 ai 15 giorni a seguito di risse, spaccio di stupefacenti e violenze sessuali consumati all'interno delle stesse e "sfuggite di mano" dal controllo degli addetti alla sicurezza. Per quattro locali invece si è provveduto per prevenire il fenomeno della dipendenza dei minori dall'alcol, disponendo la chiusura per 7 giorni, avendo constatato la recidiva nella somministrazione di cocktail e bevande alcoliche a ragazzi anche di 14 e 15 anni. A quattro bar sono state sospese le licenze per un periodo tra i 7 ed i 15 giorni, perché all'interno si agevolava lo spaccio di droga o avvenivano risse o erano ritrovo di pregiudicati.

Dall'inizio dell'anno in questa provincia, sono stati controllati 112 locali pubblici, contestando nel complesso 97 sanzioni amministrative , molte delle quali per prevenire il fenomeno della ludopatia, cioè la dipendenza dal gioco d'azzardo, sanzionando gli esercenti che consentono l'accesso alle slot machines ai minorenni o in orario non consentito dalle ordinanze comunali in materia. (ANSA).