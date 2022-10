Calcio: vicepresidente Sampdoria Romei, situazione è delicata

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - "La situazione è delicata senza nascondere la realtà. Ma non dobbiamo accendere ed esasperare situazioni: non è giusto per noi né per la Sampdoria". Lo ha detto il vicepresidente della società blucerchiata Antonio Romei durante un incontro informale con i giornalisti.

"In questo contesto devo aggiungere che noi membri del Cda nella trattativa in corso non c'entriamo niente - ha detto ancora Romei -. Non possiamo svolgere alcun ruolo se non fornire tutte le informazioni possibili a favore di eventuali acquirenti. Anzi, non vediamo l'ora che avvenga la cessione: nessuno di noi vuole rimanere su questa sedia, ruolo che ogni giorno ci fa tremare i polsi. Sappiamo che dobbiamo tenere piedi la società senza far ricorso alle risorse del socio".

A preoccupare i tifosi è la durata delle risorse. "Dirò - ha spiegato Romei - quello che dissi ai giocatori quando arrivai: sono tornato a metterci la faccia e sappiate che se la società non potrà pagarvi gli stipendi non lo saprete dai giornali ma verrò io personalmente a dirvelo. Se e quando penseremo che non ci saranno più i presupposti per andare avanti lo diremo direttamente e non lo leggerete da terzi".

Il dato di fatto più importante, hanno poi concluso i consiglieri, è che "avendo inserito la Sampdoria in un trust l'ex presidente Massimo Ferrero, al momento uomo libero con unicamente l'impossibilità ad accedere a cariche sociali, è obbligato a vendere". (ANSA).