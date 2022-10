Rugby: Moretti, conquisteremo rispetto e credibilità

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - "C'è tanta voglia di essere competitivi, di conquistare il rispetto e la credibilità sul campo. Sarà questa la sfida più grande contro il Sudafrica".

Andrea Moretti, allenatore degli avanti dell'Italia non ha dubbi in vista del test match che vedrà la nazionale sfidare i campioni del mondo sudafricani il 19 novembre prossimo al Luigi Ferraris di Genova.

"I loro punti di forza sono le fasi statiche e lo scontro fisico. Sarà in quei momenti che dovremo farci trovare pronti - ha aggiunto -. Genova potrà aiutarci perché ha sempre risposto in maniera eccellente tutte le volte che la nazionale ha giocato qui. Ricordo ancora l'atmosfera meravigliosa proprio quando giocammo contro il Sudafrica nel 2001. All'epoca ero in campo come giocatore. Ma siamo consapevoli di quali siano le difficoltà, nel rugby però l'importante è affrontarle e farlo con la giusta determinazione. vogliamo dare uno spettacolo che poi rimanga nella memoria".

Sfida che avrà un sapore particolare per il genovese Pierre Bruno, trequarti delle Zebre, ed ora in nazionale che giocherà in casa. "Per me è un sogno - ha detto - e ambire a poter essere in campo un obiettivo, spero di realizzarlo. Il Sudafrica? dobbiamo combattere ogni centimetro, su ogni palla in area e farlo al massimo. Loro metteranno pressione su tutti gli aspetti del gioco, hanno un fisico dalle caratteristiche importanti e la nostra sfida sarà colmare le differenze di gioco". (ANSA).