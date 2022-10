Porto Spezia, operativo tavolo tecnico su fumi navi crociera

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Riunione, ieri alla Spezia, del tavolo tecnico Porto, istituito il 5 ottobre scorso per la valutazione degli aspetti ambientali legati allo sviluppo delle attività portuali con particolare riferimento alle emissioni di fumo delle navi da crociera.

Il Tavolo, composto da tecnici del Comune, dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, di Spezia&Carrara Cruise Terminal, di Arpal e di Asl 5, ha trattato gli interventi infrastrutturali di breve, medio e lungo termine già in programma e in fase di realizzazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, nonché interventi gestionali di breve termine che coinvolgono anche direttamente le compagnie di crociera e il Terminal crocieristico.

Sono stati inoltre trattati con le Autorità competenti al tavolo, Arpal e Asl5, gli argomenti che riguardano gli aspetti ambientali e sanitari del Porto, con specifico riferimento alle emissioni di fumi da parte delle navi di crociera.

Con l'avvio dell'operatività del tavolo tecnico, si legge in una nota "è intenzione dell'Amministrazione Comunale affrontare organicamente il tema dei fumi delle navi da crociera, in modo da poter dare risposte, competenti e concrete, alle preoccupazioni dei cittadini e delle varie associazioni, e condividere azioni e strumenti utili ad offrire le soluzioni più adeguate alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dei nostri concittadini". (ANSA).