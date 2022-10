Investono vigilante durante rapina da 20 euro, denunciati

(ANSA) - SARZANA, 19 OTT - Due persone sono state denunciate a piede per avere cercato di investire con un'auto una guardia giurata del centro commerciale "Centro Luna" di Sarzana al termine di una rapina da 20 euro lo scorso 9 agosto.

I due, un extracomunitario di 35 anni residente a Vezzano Ligure e una donna italiana di 55 anni residente ad Arcola, erano stati notati dalla guardia in servizio grazie alle telecamere di videosorveglianza mentre rubavano oggetti.

L'uomo, quando la guardia aveva contattato le forze dell'ordine, aveva dato in escandescenze ingoiando alcune pasticche ed un'altra sostanza, probabilmente dello stupefacente, riuscendo a fuggire.

Inseguito e raggiunto dal vigilante, l'uomo ha avuto una colluttazione con la guardia che ha avuto lesioni guaribili in 15 giorni. Per aiutare il complice, la donna nel frattempo ha cercato di investire il vigilante con una Bmw serie 5, con una manovra in retromarcia permettendo così all'uomo di scappare.

Le indagini della Polizia di Sarzana di questi mesi hanno portato prima all'individuazione dell'auto, quindi all'identificazione di entrambi, denunciati così a piede libero per rapina. (ANSA).