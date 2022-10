Imperia, polizia sequestra nuovo tipo di stupefacente

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - La polizia di Imperia ha sequestrato a due ragazzi, uno di 25 anni residente in provincia e un minorenne di Torino, una bottiglietta di Wax, il nuovo stupefacente a base di cannabis particolarmente apprezzato dai ragazzi. E' successo ieri sera nella zona del porto di Imperia.

I due, che erano a bordo di un potente scooter guidato dal ragazzo più grande, appena vista la volante della polizia hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e fermati. I poliziotti hanno scoperto che il maggiorenne guidava la moto senza avere la patente poi, durante la perquisizone personale e domiciliare è saltata fuori la bottiglietta di Wax.

Inoltre sono state sequestrate dosi preconfezionate di cocaina e hashish per oltre 5 grammi, contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell'attività di spaccio, due bilancini elettronici di precisione e una confezione di sostanza steroide anabolizzante, un ormone derivante dal testosterone. I due sono stati denunciati per la normativa sugli stupefacenti e, mentre per il maggiorenne si configura anche il reato di ricettazione per la detenzione di sostanze anabolizzanti, per il minorenne il reato è quello di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il ragazzino, dopo le formalità del caso, è stato affidato ai propri genitori.

