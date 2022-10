Coppa Italia: tutto facile per lo Spezia col Brescia

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 OTT - Tutto facile per lo Spezia nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Brescia. I liguri, che negli ottavi affronteranno l'Atalanta, si impongono per 3-1, dopo aver chiuso il primo in vantaggio per 1-0, grazie alla doppietta dello slovacco Strelec e alla rete di Verde. Il bresciano Moreo rende meno amaro il passivo a tempo scaduto.

I padroni di casa, nonostante l'ampio turn over impostato dal tecnico Gotti, fanno subito valere il maggiore tasso tecnico.

Dopo una rete annullata dal Var ad Ellertsson (5') per una spinta di Strelec sul portiere ed una traversa di Verde da calcio di punizione (14'), è l'ispirato Sanca a scambiare con l'altra ala Verde al limite liberando Strelec in area per il gol del vantaggio (20'). La reazione del Brescia è tutta in un colpo di testa ravvicinato di Olzer (34') che Zoet alza sopra la traversa d'istinto.

Nella ripresa la squadra di Clotet spinge forte con il pressing, sbaglia una buona occasione con Niemeijer (48') ma subisce presto il raddoppio con Verde (55'), bravo a trovare l'angolino dopo l'ennesima azione di Sanca. I primi cambi non mutano l'andazzo della partita, più condotta sul filo dell'agonismo. Il Brescia batte tanti angoli (12) e crossa spesso, ma la difesa di casa non vacilla. Così Strelec (86') può chiudere i conti dopo una galoppata di Holm sulla sinistra.

Arriva nel recupero la rete di Moreo (93'). (ANSA).