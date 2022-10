Asl3, apre nuovo ambulatorio senologico Ospedale Gallino

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Parte dalla Vapolcevera il tour degli specialisti della Breast Unit Asl3 per raggiungere le donne sul territorio in modo capillare con una serie di attività dedicate alla prevenzione del tumore al seno. Oggi la tappa iniziale del percorso, che coincide con la Giornata Internazionale per la Consapevolezza della Ricostruzione Mammaria. Nell'occasione è stato attivato il primo ambulatorio territoriale Asl3 di Chirurgia senologica all'ospedale Gallino di Pontedecimo.

Contestualmente, si svolge la prima giornata del tour Asl3 nelle Valli del genovesato che propone consulenze gratuite dedicate e incontri informativi. In particolare oggi quattro senologi Asl3 sono a disposizione delle donne della Valpolcevera e della Valle Scrivia, che si sono prenotate nei giorni scorsi grazie al supporto della rete territoriale. "L'apertura del ambulatorio, ma anche il tour nelle valli hanno due scopi - ha detto l'assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola -: l'obiettivo preventivo e, in caso di malattia, presentare alla popolazione e ai medici di medicina generale tutte le figure professionali coinvolte nei processi di cura di questa patologia e le associazioni di volontariato che operano in supporto il tutto in un contesto medico che è cresciuto molto nel tempo. Le possibilità di guarigione hanno raggiunto livelli altissimi e si sono sviluppate sempre più alte competenze nella chirurgia plastica e ricostruttiva con lo scopo di ripristinare l'integrità e la femminilità, che l'intervento chirurgico potrebbe avere intaccato, con tutti i favorevoli risvolti psicologici conseguenti". Secondo il dg di Asl3 Luigi Carlo Bottaro "l'obiettivo che contraddistingue questo genere di iniziative è essere a disposizione e sempre più vicino alle donne con i fatti. Oltre al nuovo ambulatorio di senologia al Gallino porteremo presto sul territorio l'esperienza e la qualità delle cure della Breast Unit Asl3 con i nostri specialisti". (ANSA).