A Ventimiglia una 'banana' difenderà il porto dalla burrasca

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 19 OTT - Sono iniziati al porto di Cala del Forte a Ventimiglia, i lavori per la realizzazione dell'opera di difesa della costa di Punta della Rocca, battezzata "banana" per la sua caratteristica forma. Si tratta di un piano di imbasamento che servirà per proteggere l'approdo in occasione di condizioni di burrasca da sud ovest. Il rimorchiatore d'altura "Mer Provider" (lungo 45 metri e largo 14, per una potenza di 4mila cavalli) con al rimorchio una chiatta di 90 metri per trenta 30, è arrivato stamani al largo di Cala del Forte. Sulla chiatta sono presenti circa ottomila tonnellate di massi e pietrame in materiale lapideo inerte (calcare). Si tratta, comunque, di un primo carico a cui ne seguiranno altri. Il materiale dei massi è un calcare molto duro ed efficiente che ha ottenuto le certificazioni di qualità e di idoneità necessarie e previste dall'appalto dei lavori. In totale saranno utilizzati circa 120mila tonnellate di massi e pietrame provenienti per i due terzi da cave dell'area di Trapani, mentre per la parte restante, quella che costituirà la parte emersa della scogliera, saranno utilizzati, come previsto dalle disposizioni paesaggistiche, i massi provenienti da cave locali (Bevera). Il cronoprogramma prevede la fine lavori per il mese di aprile 2023. (ANSA).