Urla frasi sconnesse agitando pistola, vicini chiamano Polizia

(ANSA) - SARZANA, 18 OTT - Momenti di tensione, nella sera di domenica, in una palazzina della periferia di Sarzana dove un uomo è stato segnalato mentre dava in escandescenze impugnando una pistola.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato richiesto dai vicini di casa di un sessantenne originario del Lazio, che pronunciava frasi senza senso ad alta voce mentre entrava ed usciva dal proprio appartamento.

Una volta dentro l'edificio, i poliziotti hanno individuato l'interno con la porta di ingresso semiaperta, da cui si intravedeva effettivamente l'arma da fuoco appoggiata in quel momento su un tavolo e un individuo che si muoveva nervosamente.

Hanno poi atteso il momento propizio per bloccare l'uomo e impossessarsi dell'arma, che è risultata essere una Colt marca Bruni calibro 8 mm.

L'uomo avrebbe detto ai poliziotti di essere affranto per le condizioni di degrado del proprio appartamento, a causa della presenza di muffa sui muri. Il commissariato di Sarzana sta svolgendo ulteriori indagini per ricostruire il contesto in cui si è svolto il fatto. (ANSA).