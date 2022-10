Si spoglia in un bar in Piazzetta a Portofino davanti a minori

(ANSA) - PORTOFINO, 18 OTT - È entrato in un bar di fianco alla Piazzetta di Portofino e ha iniziato spogliarsi davanti ai clienti, tra cui alcuni minorenni. È successo ieri pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo essere stati chiamati dal titolare. L'uomo, un polacco di 35 anni, che dopo lo show si era allontanato, è stato rintracciato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. (ANSA).