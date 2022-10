Scoperta piantagione di Cannabis, sequestrati 7,5 kg di droga

(ANSA) - SAVONA, 18 OTT - Operazione dei Carabinieri Forestali della stazione di Zuccarello, Savona, che durante un controllo nei boschi si sono imbattuti in una piantagione di cannabis costituita da 20 piante pronte alla produzione. Dopo un'attenta analisi sono risultate piante appartenenti alle specie Indica e Ruderalis da cui si ricava la più comune marijuana.

Le indagini effettuate in collaborazione con i Carabinieri della stazione Forestale di Andora hanno permesso ai militari di individuare il coltivatore che, dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 7,5 kg di marijuana, già separata e conservata all'interno di barattoli in vetro provvisti di etichette che i militari hanno provveduto a sequestrare.

Nell'abitazione dell'uomo inoltre sono stati rinvenuti anche strumenti per accelerare l'essicazione delle foglie e delle infiorescenze. (ANSA).