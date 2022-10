Premi: 'Di vento e di sabbia' di Tabacco vince il Chatwin 2022

Il libro 'Di vento e di sabbia' di Giulia Tabacco ha vinto il Premio Chatwin-camminando per il mondo. Lo hanno annunciato gli organizzatori spiegando che è in programma sabato a Lerici (La Spezia), con la premiazione, l'appuntamento con i viaggiatori e gli appassionati di narrativa, fotografia e letteratura di viaggio dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin.

Secondo classificato è 'Al mondo' di Alessandro Pierfederici, terzi, ex aequo, 'Un viaggio' di Riccardo Borghetti e 'La stanza di Massimo Spinosa'. La giuria, presieduta da Gianni Berengo Gardin e Dacia Maraini, ha stilato la classifica dei finalisti delle due sezioni in concorso, narrativa e fotografia, che hanno visto grande partecipazione nazionale e internazionale: Per la fotografia i primi tre classificati sono 'Yemen' di Alberto Bortoluzzi, 'La zona_Un viaggio postatomico' di Pierpaolo Mittica e, ex aequo, 'Ancora in cammino-Afghanistan, guerra e siccità sul cammino dei nomadi' di Bruno Zanzottera, e 'Suspension' di Stefano Morelli.

Oltre ai vincitori del concorso, la cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Francesco Cito, Telmo Pievani, Paolo Rumiz e Giammarco Sicuro a cui l'Associazione Chatwin, presieduta dall'ideatrice e direttrice artistica del Premio Chatwin Luciana Damiano, consegnerà i Premi speciali 2022 dedicati a personalità che hanno legato la loro vita al viaggio.

(ANSA).