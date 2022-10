Ducale: Sansa, finanziatori Toti in Cda senza 'cultura' nei curricula

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - "Alla guida della Fondazione Palazzo Ducale di Genova sbarcano due finanziatori di Toti, nei loro curricula la parola 'cultura' nemmeno compare". Così il capogruppo della Lista Sansa in Consiglio regionale Ferruccio Sansa commenta l'approvazione a maggioranza in commissione Affari generali, istituzionali e bilancio del Consiglio regionale della Liguria della nomina di Francesco Berti Riboli e Federica Messina quali nuovi consiglieri di amministrazione della Fondazione Palazzo Ducale di Genova.

"Oggi in Commissione Bilancio abbiamo votato i due candidati proposti da Giovanni Toti per il Consiglio di amministrazione di Palazzo Ducale, la più importante istituzione culturale della Liguria. Noi abbiamo votato 'no'. Ho fatto un intervento record di quasi due ore per spiegarne la ragione. - commenta Sansa - Il profilo richiesto per la nomina era questo: esperto in materia culturale o amministrativa. Nei due curricula che ci sono stati presentati - Francesco Berti Riboli e Federica Messina - la parola cultura nemmeno compare. Non viene citata nessuna esperienza legata alla cultura. Niente".

"Abbiamo votato contro soprattutto per il profilo di Federica Messina che non ha alcuna competenza in materia culturale, - afferma il capogruppo Pd-Articolo Uno Luca Garibaldi - il consigliere Anzalone si è astenuto, mi pare che sia abbastanza evidente che anche sul tema delle nomine ci siano delle fratture nel centrodestra". (ANSA).