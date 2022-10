Ducale: Lista Toti, Cda scelto per capacità gestione

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - "I nuovi consiglieri d'amministrazione della Fondazione Palazzo Ducale sono stati selezionati in base a determinate caratteristiche, come il fatto di vivere a Genova e di essere capaci di fare sinergia e di essere persone adatte non solo in termini di conoscenza, ma di gestione e leadership". Così il gruppo della Lista Toti Liguria in Consiglio regionale replica alle critiche del capogruppo Ferruccio Sansa (Lista Sansa) in merito alla nomina di Francesco Berti Riboli e Federica Messina quali nuovi consiglieri di amministrazione della Fondazione Palazzo Ducale di Genova.

"Posta l'importanza della competenza artistica e culturale, che non è peraltro detto non appartenere alle passioni di Messina e Riboli, non potrebbero essere i due elementi chiave della scelta proprio la capacità di gestione e leadership?" si chiede la Lista Toti.

"Sansa ha analizzato le due figure professionali, dimenticandosi un particolare: un esperto d'arte, non necessariamente lo è di comunicazione o organizzazione, come un consigliere non lo è di selezione del personale. - rimarca il gruppo - Sansa, per esempio, si è chiesto quali funzioni svolgessero Riboli e Messina all'interno delle proprie attività? E il fatto di lavorare per l'impresa di famiglia vuole forse dire non essere competente? Certo, un padre che è stato politico di un certo peso, non garantisce la stessa riuscita del figlio, ne siamo testimoni e ben consci". (ANSA).