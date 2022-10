Mortale in A10: l'impatto dopo 500 metri contromano

(ANSA) - SANREMO, 18 OTT - Ha viaggiato contromano per 500 metri sul'A10, all'interno della galleria San Bartolomeo, in un tratto a doppio senso di circolazione, prima di schiantarsi contro un autocarro Pavlo Bulavjtskji, 28 anni, ucraino, l'uomo che alla guida di un Bmw serie X5, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ha provocato il tragico incidente costato la vita a Ghenadie Ghinculov, 56 anni, che viaggiava sul sedile posteriore della vettura.

Nell'impatto sono rimasti feriti anche una donna ucraina, di 30 anni, seduta accanto a Bulavjtskji e il conducente del camion, di 32 anni. Il particolare risulta dalle indagini della polizia. Il ventottenne che tra l'altro deve rispondere di omicidio stradale, fuga dopo incidente, lesioni stradali e omissione di soccorso, si è costituito ieri mattina alla polizia, dopo essere scappato. Portato in ospedale è stato successivamente arrestato. (ANSA).