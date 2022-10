Genova intitolerà una strada alla regina Elisabetta II

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - La richiesta arriva in occasione della celebrazione del 42 esimo anniversario della visita ufficiale della regina Elisabetta II a Genova e il sindaco Marco Bucci raccoglie immediatamente il suggerimento: Genova dedicherà una strada alla sovrana. "La considerazione di Genova nel Regno Unito è alta, tanto che la capitale, Londra, ha dedicato una strada alla nostra città e auspico che la toponomastica genovese prenda in considerazione l'opportunità di dedicare una strada a Londra o alla stessa regina" lancia la proposta Ivan Drogo, presidente degli Stati generali del patrimonio italiano, nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi.

"Penso che sia una richiesta valida e la metteremo in pratica il più in fretta possibile - promette Bucci - anche deviando dal regolamento che vuole siano trascorsi dieci anni dalla scomparsa, e che dovremmo cambiare, perché è molto più giusto ricordare subito, così il ricordo non viene interrotto". (ANSA).