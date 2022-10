Coppa Italia: Genoa si regala la Roma agli ottavi, Spal battuta

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - Vittoria e qualificazione agli ottavi di Coppa Italia per il Genoa, che ha sconfitto 1-0 la Spal sotto lo sguardo attento di Diego Milito spettatore d'eccezione, grazie ad un rigore siglato dall'islandese Gudmundsson per un fallo di mano di Moncini.

Alexander Blessin e Daniele De Rossi hanno optato per un massiccio turn over che ha premiato i padroni di casa subito aggressivi e pericolosi con Yeboah, due volte, e con Portanova.

Nel finale di tempo il gol vittoria: punizione dal vertice sinistro di Jagiello a spiovere in area, sul secondo palo Portanova cercava la deviazione di testa ma Moncini con il braccio deviava la sfera. Il direttore di gara Santoro assegnava subito il rigore ma doveva attendere alcuni minuti il Var per un check sulla posizione di partenza di Portanova e dagli undici metri Gudmundsson non sbagliava regalando il vantaggio ai suoi.

Nella ripresa girandola di cambi e Genoa vicino al raddoppio in almeno quattro limpide occasioni con Yeboah, Gudmundsson, Yalcin e Puscas ma Thiam sempre attento ed errori di mira negavano il gol ai rossoblù. (ANSA).