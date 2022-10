Spezia: Gotti non snobba la Coppa Italia, ma prima il campionato

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 OTT - I sedicesimi di finale di Coppa Italia arrivano in un momento non semplice dal punto di vista degli infortuni per lo Spezia di Luca Gotti, stretto tra la necessità di risparmiare le forze in vista della trasferta in campionato a Salerno e quella di non sfigurare in un impegno casalingo contro una squadra di serie B.

"E' ovvio che il campionato sia la nostra priorità - ha messo in chiaro il tecnico alla vigilia -, ma la partita di domani deve essere un pezzo positivo del nostro percorso. Non solo per il passaggio del turno, ma anche per sperimentare nuovi equilibri nella nostra squadra. Il Brescia è una squadra di alta classifica in serie B e non voglio ripetere l'errore fatto l'anno scorso con il Lecce".

Lo Spezia uscì infatti dalla scorsa edizione proprio per mano dei salentini, allora nel campionato cadetto. A livello di formazione, ci sono Amian, Hristov, Ferrer, Verde, Maldini, Sala ed Ekdal, tutti reduci da infortuni e nessuno dei quali pare avere i 90 minuti nelle gambe.

"Sicuramente giocherà chi ha trovato meno spazio, ma ci sono parecchi giocatori che hanno bisogno di minutaggio per far crescere la condizione. Non posso metterli tutti assieme ovviamente", ha aggiunto Gotti. In rampa di lancio ci sono lo slovacco Strelec, in panchina dallo scorso 31 agosto, che permetterà a Nzola di rifiatare, e il 2002 islandese Ellertsson, mediano di rottura e all'occorrenza mezzala. Probabile l'utilizzo del 4-3-3 già visto contro la Cremonese. (ANSA).